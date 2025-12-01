ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

Организация объединенных наций заявила, что атаки на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую, запрещены международным правом, и призвала к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Украине.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаки на коммерческие суда в Черном море.

"Наша позиция остается неизменной: мы вновь заявляем, что нападения на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили", - сказал он.

Представитель генсека ООН призвал к деэскалации, подчеркнув, что организация добивается немедленного мирного завершения российско-украинской войны. "Мы подтверждаем нашу позицию в поддержку немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня, которое могло бы проложить путь к справедливому, прочному, всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с Уставом, международным правом и соответствующими резолюциями ООН", - заключил он.

Ранее сообщалось, что танкеры Kairos и Virat подверглись атаке в Черном море.