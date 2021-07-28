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ООН: 18 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом

ООН: 18 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом Около 18 млн афганцев в настоящее время сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.
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28 июля 2021 г. 15:00
ООН: 18 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом

Около 18 млн афганцев в настоящее время сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс, выступая в президентском дворце в Кабуле на встрече с афганскими властями.

"Я говорю в первую очередь не о недавнем продвижении [движения] "Талибан", - отмечается в выступлении Лайонс, опубликованном на сайте МООНСА. - Это тоже беспокоит нас, но больше всего нас беспокоит, что 18 млн афганцев ныне столкнулись с острым гуманитарным кризисом. Это вдвое больше, чем год назад, это половина населения страны. Эти люди теперь переживают четвертую волну пандемии коронавируса, живут в условиях долгой засухи и обострившегося военного противоборства. В нашем недавнем полугодовом докладе о защите мирного населения мы отметили, что за этот период погибло больше афганцев, чем когда-либо, и вдвое больше прошлогоднего показателя. В основном вина лежит на движении "Талибан".

"Особую озабоченность, - указала Лайонс, - вызывает утрата правительством контроля над пограничными пунктами. Пограничные пункты, ныне находящиеся под контролем движения "Талибан", в прошлом году дали правительству значительный доход, примерно треть всех поступлений в бюджет".

"Международные доноры готовы оказывать гуманитарную помощь Афганистану, но для этого необходимо немедленно установить прочный мир и предоставить гуманитарным организациям доступ во все районы страны", - подчеркнула Лайонс.

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