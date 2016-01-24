Олланд: сделка с продажей Индии Rafale не будет заключена в ближайшее время

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Контракт о продаже Индии 36 французских боевых самолетов Rafale не будет заключен в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Франсуа Олланд в интервью индийским СМИ, сообщает AFP.

"Совершенно очевидно, что достижение договоренности относительно технических аспектов контракта потребует времени. Однако мы находимся на верном пути", - сказал Олланд.

Президент Франции начинает в воскресенье свой второй за время его нахождения на высшем государственном посту визит в Индию.

Его сопровождает группа в несколько десятков французских промышленников, в числе которых и глава корпорации Dassault Aviation, выпускающей истребители Rafale - Эрик Траппье, информирует Report со ссылкой на ТАСС.