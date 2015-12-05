Около 40 тысяч человек в центре Сеула требуют отставки президента

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Около 40 тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Сеула, требуя отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает Report со сссылкой на агенство Ренхап.

В демонстрации участвуют члены Корейской конфедерации профсоюзов, Федерации ассоциаций фермеров и других общественных организаций. Порядок в городе обеспечивают более 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Недовольство общественности вызвали достигнутое с Китаем соглашение о свободной торговле и планы правительства по созданию единого учебника истории для средних и высших образовательных учреждений.

Данная антиправительственная демонстрация является уже второй за месяц. Первая широкомасштабная акция протестов прошла в Сеуле 14 ноября, обернувшись столкновениями с полицией. Тогда в ней приняли участие около 60 тысяч человек.