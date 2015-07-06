Около 40 человек убиты на северо-западе Нигерии

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей, предположительно занимавшихся кражей крупного рогатого скота, убила 39 жителей двух деревень на северо-западе Нигерии.

Как отмечает Report, об этом передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"Убиты 37 человек при нападении на деревню Сигама (Cigama)", - заявил агентству Франс Пресс представитель местных властей Мухаммад Бала Гусами. По его словам, ранее в этот же день бандиты атаковали деревню Кокея (Kokeya), где убили двух человек.

По данным агентства Синьхуа, нападения были совершены в минувшее воскресенье. Вооруженные неизвестные лица въехали на мотоциклах в Кокею, убили местных жителей, подожгли дома и угнали рогатый скот.