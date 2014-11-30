Около 100 человек намерены принять участие в марше протеста из Фергюсона до центра штата

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Около 100 человек намерены принять участие в марше протеста, который начнется сегодня в американском городе Фергюсоне (штат Миссури) и завершится в административном центре штата - Джефферсон-Сити. Его участникам, протестующим против решения присяжных не привлекать к суду белого полицейского Даррена Уилсона, застрелившего минувшим летом в Фергюсоне безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, предстоит преодолеть пешком около 200 км, что предполагается сделать за 7 дней.

Инициатором акции, получившей название "Поход за справедливостью", выступила Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), активисты которой намерены этим маршем привлечь внимание к "дискриминационному положению национальных меньшинств" в США, информирует Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Мы с нетерпением ожидаем начала марша, который является позитивной, ненасильственной демонстрацией в поддержку реформы уголовного правосудия и полиции", - заявила журналистам представитель NAACP Джемиа Адамс. Она выразила уверенность в том, что по маршруту следования к маршу присоединятся и другие сторонники равноправия в США, и на финальной его стадии в Джефферсон-Сити придут не менее тысячи человек.