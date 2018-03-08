Охранник президента Украины совершил суицид

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство, передает "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк "покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко". Инцидент произошел еще 23 февраля, однако о случившимся стало известно только сегодня, сообщает Report.

По данным украинских СМИ, ранее Галасюк уже пытался совершить самоубийство. При этом полицейский продолжал выполнять служебные обязанности.

В правоохранительных органах подтвердили гибель Галасюка. По факту смерти старшего сержанта возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").