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    ​Офис газеты Hurriyet в Стамбуле забросали камнями

    Протестующие разбили камнями вращающие стеклянные двери входа в здание

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Около 200 протестующих, выкрикивающих проправительственные лозунги, забросали камнями главный офис турецкой газеты Hurriyet в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает издание.

    Как отмечается, группа неизвестных, скандирующих лозунги в поддержку правящей партии и президента Эрдогана, напала на охранников у ворот офиса газеты в районе Багджылар в Стамбуле, после чего протестующие разбили камнями вращающие стеклянные двери входа в здание.

    После прибытия наряда полиции на место происшествия нападавшие скрылись.

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