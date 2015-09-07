​Офис газеты Hurriyet в Стамбуле забросали камнями

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Около 200 протестующих, выкрикивающих проправительственные лозунги, забросали камнями главный офис турецкой газеты Hurriyet в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает издание.

Как отмечается, группа неизвестных, скандирующих лозунги в поддержку правящей партии и президента Эрдогана, напала на охранников у ворот офиса газеты в районе Багджылар в Стамбуле, после чего протестующие разбили камнями вращающие стеклянные двери входа в здание.

После прибытия наряда полиции на место происшествия нападавшие скрылись.