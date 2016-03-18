​Официальный Каир выступил за целостность Сирии

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Египет выступает за единство и целостность Сирии и считает, что исключение курдов из переговорного процесса по урегулированию кризиса будет "большой ошибкой".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Египта Абу Зейд, комментируя одностороннее решение курдов о создании региональной федеративной администрации на севере Сирии.

"Египет всегда был сторонником независимости и целостности сирийской территории, - указал он. - Любое другое устройство должно решаться межсирийскими переговорами под эгидой Организации Объединенных Наций".

По словам дипломата, Каир "с самого начала переговоров отмечал необходимость участия в них курдов в качестве неотъемлемой части сирийской нации". "Мы призываем все стороны внутри и за пределами поставить интересы Сирии выше любых других соображений, положить конец вмешательству в ее внутренние дела и диктату извне, что может привести к распаду государства и страданиям сирийского народа на долгие годы вперед", - отметил Абу Зейд.