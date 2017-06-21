ОДКБ создает миротворческую милицию по запросу ООН

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ ОДКБ по запросу ООН ведет работу по формированию специального подразделения миротворческой милиции постоянной готовности, которое будет участвовать в операциях по поддержанию мира.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генсека организации Валерий Семериков.

Он отметил, что сотрудников в такие подразделения будут набирать из представителей правоохранительных органов всех стран-членов организации.

"Структура комитетом секретариата Совета безопасности уже рассмотрена, будем докладывать президентам свои предложения. Все государства дали добро, мы создаем это подразделение, специальное миротворческое подразделение милицейских сил правоохранительных органов постоянной готовности", - добавил Семериков.