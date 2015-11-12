Один человек погиб и 19 ранены из-за взрыва цистерны с газом в Мексике

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и 19 получили ранения в результате взрыва цистерны с газом в пригороде мексиканской столицы Тлальнепантле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг генеральный секретарь правительства штата Мехико Хосе Мансур Кирога.

По словам Кироги, еще семь человек могли быть ранены, как утверждают очевидцы, однако пока их местоположение не удалось установить, потому что они были увезены с места происшествия по госпиталям на такси.

В эфире радио Formula Кирога отметил, что на месте взрыва сгорели еще пять автомобилей, 19 зданий получили небольшие повреждения, были эвакуированы 400 человек.