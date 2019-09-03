Обнародован рейтинг стран для путешествий по дикой природе

Финляндия стала лучшей страной мира для путешествий по дикой природе в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованный во вторник Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index).

Финляндия, по словам авторов рейтинга, заняла первое место благодаря "большому разнообразию видов, красивым пейзажам и усилиям по сохранению окружающей среды". В стране находятся 39 национальных парков, а лес покрывает более 73% ее территории.

Количество ночевок иностранных туристов в Финляндии в 2018 году составило рекордные 6,8 млн.

Всего индекс охватил 107 государств мира. На втором месте в этот раз оказалась Швеция, на третьем - Бразилия.