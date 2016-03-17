Обама выступит с обращением к кубинскому народу

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступит с историческим обращением к кубинскому народу в ходе своего визита на остров на следующей неделе, сообщили в Белом доме, информирует Report со ссылкой на BBC.

По словам представителей президентской администрации, во вторник, в последний день своей поездки, Обама произнесет речь о сложной истории отношений между двумя странами.

После запланированных встреч президент Обама и его кубинский коллега Рауль Кастро выступят вместе перед журналистами, хотя точный формат выступления пока не известен.

Барак Обама станет первым за почти 90 лет действующим президентом США, который посетит Кубу.