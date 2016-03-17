Обама выступит с обращением к кубинскому народу

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выступит с историческим обращением к кубинскому народу в ходе своего визита на остров на следующей неделе, сообщили в Белом доме, информирует Report со ссылкой на BBC.
По словам представителей президентской администрации, во вторник, в последний день своей поездки, Обама произнесет речь о сложной истории отношений между двумя странами.
После запланированных встреч президент Обама и его кубинский коллега Рауль Кастро выступят вместе перед журналистами, хотя точный формат выступления пока не известен.
Барак Обама станет первым за почти 90 лет действующим президентом США, который посетит Кубу.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook