Обама выразил осторожный оптимизм по поводу договоренности о прекращении огня в Сирии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама относится к договоренности о прекращении огня в Сирии с осторожным оптимизмом. В то же время в ходе краткой встречи с журналистами после переговоров в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II он выразил надежду, что реализация соглашения позволит перейти к политическому урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Глава американской администрации сообщил, что проинформировал своего гостя о недавнем разговоре по телефону с президентом России Владимиром Путиным по поводу договоренности о прекращении огня в Сирии.

"Мы очень осторожны и не хотим создавать завышенные ожидания" относительно перспектив перемирия, сказал далее Обама. "Ситуация на месте сложная, но в последнюю неделю мы видим небольшой прогресс с обеспечением доступа гуманитарной помощи жителям пострадавших районов, - отметил президент США. - Если в следующие несколько недель будет наблюдаться ослабление насилия, то это создаст основу для долгосрочного прекращения огня на юге и на севере страны и продвижения в политическом процессе, который в конечном итоге должен привести к прекращению гражданской войны в Сирии". Обама также выразил уверенность, что перемирие между правительственными войсками и силами оппозиции позволит активизировать борьбу с террористической группировкой "ИГИЛ".