Обама вновь высказался за отмену эмбарго США в отношении Кубы

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ За отмену одностороннего торгово-экономического эмбарго США, действующего вот уже 54 года в отношении Кубы, в очередной раз высказался в четверг президент Барак Обама, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном от его имени пресс-службой Белого дома письменном заявлении, Конгресс США может внести свой вклад в улучшение уровня жизни кубинцев, "отменив эмбарго, которое является наследием провалившейся политики" Вашингтона.

Ровно год тому назад Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Этому предшествовала серия тайных контактов между властями США и Кубы, которые проходили при посредничестве Ватикана, в том числе на его территории. Данные консультации вели ключевые советники Обамы, включая заместителя помощника президента по национальной безопасности Бена Родса, Белый дом поначалу даже не поставил в известность о таких переговорах госсекретаря США Джона Керри.

За прошедший год "мы сделали важные шаги для нормализации отношений между нашими (двумя) странами", в том числе восстановив двусторонние дипломатические отношения и возобновив работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне, напомнил Обама. Кроме того, отметил он, были сняты определенные ограничения в двусторонней торговле.

Однако, предупредил глава администрации США, "изменения в одночасье не происходят, нормализация (американо-кубинских связей) будет долгим" процессом. "У нас продолжают сохраняться разногласия с кубинским правительством,.. и мы всегда будем отстаивать права человека и универсальные ценности, которые мы поддерживаем во всем мире", - подчеркнул Обама.

В то же время, добавил он, последние 12 месяцев являются "напоминанием о прогрессе, который мы способны обеспечить, если решаем двигаться к лучшему будущему". "В будущем году мы продолжим двигаться по этому пути", - пообещал американский лидер.