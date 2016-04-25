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    ​Обама в Ганновере обсудит применение кибероружия против ИГ

    Президент США намерен предметно обсудить с лидерами возможности применения кибернетического оружия против террористической группировки

    Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ На встрече в Ганновере президент США Барак Обама намерен предметно обсудить с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии возможности применения кибернетического оружия против террористической группировки "Исламское государство". Как передает Report, oб этом информировала в своей электронной версии в воскресенье газета New York Times.

    По ее сведениям, замысел Обамы заключается в том, чтобы "открыть новый фронт" борьбы с ИГ за счет вооружений, которые США до недавнего времени "применяли главным образом против России, Китая, Ирана и КНДР".

    "Пересмотр возможностей противодействия террористам новыми совершенными средствами значится в повестке дня Обамы в понедельник, когда он примет участие в конференции в Ганновере с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии", - информировало издание. 

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