​Обама в Ганновере обсудит применение кибероружия против ИГ

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ На встрече в Ганновере президент США Барак Обама намерен предметно обсудить с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии возможности применения кибернетического оружия против террористической группировки "Исламское государство". Как передает Report, oб этом информировала в своей электронной версии в воскресенье газета New York Times.

По ее сведениям, замысел Обамы заключается в том, чтобы "открыть новый фронт" борьбы с ИГ за счет вооружений, которые США до недавнего времени "применяли главным образом против России, Китая, Ирана и КНДР".

"Пересмотр возможностей противодействия террористам новыми совершенными средствами значится в повестке дня Обамы в понедельник, когда он примет участие в конференции в Ганновере с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии", - информировало издание.