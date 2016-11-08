Обама считает, что США стали сильнее за годы его президентства

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в понедельник выразил уверенность в том, что за годы его правления США стали более сильной и уважаемой страной в мире.

Как передает Report, выступление в поддержку Клинтон в городе Филадельфия в штате Пенсильвания действующий глава государства отчасти посвятил перечислению заслуг собственной администрации.

В частности, он обратил внимание на то, что благодаря реформе здравоохранения "свыше 20 миллионов американцев получили возможность иметь медицинскую страховку".

"Мы вернули из-за границы домой больше наших военнослужащих. Мы уничтожили (главаря "Аль-Каиды" — ред.) Усаму бен Ладена. Америка стала более сильной и более уважаемой в мире", — сказал нынешний президент.

Говоря о Хиллари Клинтон, Обама подчеркнул, что на выборах 8 ноября у американцев "есть возможность проголосовать за президента, который закрепит наш успех, за умного и стабильного президента".

Также Обама подверг резкой критике соперника Клинтон в борьбе за президентский пост — республиканца Дональда Трампа, назвав его "неспособным исполнять обязанности главнокомандующего". Кроме того, по его словам, "Трамп чрезвычайно неквалифицирован в вопросах экономики".

"Я надеюсь, во вторник вы отвергнете страх и выберете надежду", — резюмировал Обама.