Обама не исключил возможности своего визита на Кубу

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не исключил, что может посетить Кубу еще до того, как сложит с себя полномочия.

"В данный момент у меня нет каких-либо планов, но посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он в интервью телекомпании АВС.

Президент также сообщил, что поговорил по телефону с Аланом Гроссом, который с 2009 года находился в тюрьме на Кубе и только в среду возвратился в США. "У нас получился замечательный разговор, он рад, что смог присоединиться к семье", - сказал Обама.

Последним американским президентом, который в 1928 году посетил Кубу, был Кэлвин Кулидж, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Ранее в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сказал журналистам, что "не стал бы исключать возможности визита президента на Кубу". "Как и многие американцы, он рассматривает Кубу как место с прекрасным климатом и множеством вещей, от которых можно получить удовольствие. Поэтому я уверен, что если появится возможность, он от нее не откажется", — добавил Эрнест.