Обама использовал красную кнопку на столе для заказа чая

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Экс-лидер США Барак Обама использовал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай для гостей.

Как передает Report, об этом написал в книге британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Выдержки из книги Брэнсона приводит ТАСС. Миллиардер пишет, что Обама однажды заметил его взгляд, обращенный на красную кнопку и сказал, что раньше кнопки использовали в чрезвычайных ситуациях.

«Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — приводит пояснение Обамы бизнесмен в своей автобиографической книге.

В апреле сообщалось, что Трамп использует механизм для заказа газировки.