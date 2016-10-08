 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обама досрочно проголосовал на выборах президента США

    Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу в Чикаго досрочно проголосовал на выборах президента США.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

    При этом Обама пребывал в приподнятом настроении и шутил с окружающими.

    "Ой, а когда же я родился?", - в шутку спросил он во время заполнения бумаг, необходимых для голосования.

    Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. Основные претенденты на победу - республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

    Вскоре после этого американские спецслужбы объявили о причастности России к хакерским атакам с целью вмешаться в избирательный процесс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi