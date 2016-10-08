Обама досрочно проголосовал на выборах президента США

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу в Чикаго досрочно проголосовал на выборах президента США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

При этом Обама пребывал в приподнятом настроении и шутил с окружающими.

"Ой, а когда же я родился?", - в шутку спросил он во время заполнения бумаг, необходимых для голосования.

Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. Основные претенденты на победу - республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

Вскоре после этого американские спецслужбы объявили о причастности России к хакерским атакам с целью вмешаться в избирательный процесс.