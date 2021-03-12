ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на 10 млрд долларов

Этот фонд будет формироваться за счет как государственных, так и частных средств

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о создании фонда на сумму в 10 млрд долларов США для стратегических инвестиций в Израиле. Как передает Report, об этом сообщила эмиратская газета Gulf News, отмечая, что решение о таком шаге - следствие звонка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наследному принцу Абу-Даби и заместителю верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Инвестиционный фонд предназначен как для эмиратских инвестиций в Израиле, так и для совместных с Израилем инвестиций в различных секторах, включая энергетику, промышленное производство, водоснабжение, космические исследования, здравоохранение и агропромышленный комплекс.

Эти средства призваны поддерживать инициативы по развитию и поощрению экономического сотрудничества двух стран. Фонд будет формироваться за счет как государственных, так и частных средств.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.