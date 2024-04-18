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NYT: Израиль планировал широкомасштабные удары по Ирану в ответ на атаку

NYT: Израиль планировал широкомасштабные удары по Ирану в ответ на атаку Израильское руководство планировало нанести широкомасштабные удары по Ирану в ночь, когда последний запустил в сторону еврейского государства ракеты и беспилотники.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 05:21
NYT: Израиль планировал широкомасштабные удары по Ирану в ответ на атаку

Израильское руководство планировало нанести широкомасштабные удары по Ирану в ночь, когда последний запустил в сторону еврейского государства ракеты и беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, израильские лидеры "были близки" к тому, чтобы отдать приказ о широкомасштабных ударах. Именно поэтому официальные лица США призывали Израиль рассматривать свою защиту как победу, предполагая, что в таком случае еврейское государство не предпримет дальнейших шагов по эскалации.

Издание указывает, что Израиль отложил принятие решения об ответе после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, а после "последовали новые отсрочки".

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Версия на азербайджанском языке NYT: İsrail hücuma cavab olaraq İrana genişmiqyaslı zərbələr endirməyi planlaşdırırdı

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