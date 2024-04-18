NYT: Израиль планировал широкомасштабные удары по Ирану в ответ на атаку

Израильское руководство планировало нанести широкомасштабные удары по Ирану в ночь, когда последний запустил в сторону еврейского государства ракеты и беспилотники.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их словам, израильские лидеры "были близки" к тому, чтобы отдать приказ о широкомасштабных ударах. Именно поэтому официальные лица США призывали Израиль рассматривать свою защиту как победу, предполагая, что в таком случае еврейское государство не предпримет дальнейших шагов по эскалации.
Издание указывает, что Израиль отложил принятие решения об ответе после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, а после "последовали новые отсрочки".