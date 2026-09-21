Новый сбой в системе управления полетами нарушил работу аэропортов Британии
- 21 сентября, 2026
- 14:39
Новый сбой в системе управления воздушным движением привел к нарушению работы нескольких аэропортов Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
Задержки зафиксированы в аэропортах Манчестера, Глазго и Белфаста. Оператор системы управления воздушным движением NATS сообщил, что причиной задержек стал сбой в одном из его центров в Шотландии.
О возможных перебоях предупредили аэропорты Лондона Гатвик и Лондон-Сити. British Airways также уведомила пассажиров о возможных задержках, а авиакомпания easyJet отменила несколько рейсов.
"Это вновь ставит под вопрос устойчивость систем NATS и демонстрирует необходимость принятия решительных мер для предотвращения повторения подобных сбоев", - заявили в easyJet.
Это не первый сбой в работе аэропортов Великобритании. Утром 8 сентября масштабный сбой в системе авиасообщения Великобритании привел к отмене не более 2,1 тыс. рейсов и повлиял на планы более 300 тыс. пассажиров. Инцидент затронул более 15 аэропортов Великобритании, включая аэропорты Лондона, а также воздушные гавани Манчестера, Лутона и Эдинбурга. Тогда NATS заявила, что этот сбой в работе аэропортов ранее в сентябре произошел из-за ошибки в программном обеспечении системы, а не из-за вмешательства извне. Эксперты пришли к выводу, что инцидент не был следствием кибератаки или саботажа.
В итоге NATS пришлось ввести ограничения на всей территории Великобритании и перезапустить Национальную систему управления воздушным пространством.