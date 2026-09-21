Новый сбой в системе управления полетами нарушил работу аэропортов Британии

Новый сбой в системе управления воздушным движением привел к нарушению работы нескольких аэропортов Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Задержки зафиксированы в аэропортах Манчестера, Глазго и Белфаста. Оператор системы управления воздушным движением NATS сообщил, что причиной задержек стал сбой в одном из его центров в Шотландии.

О возможных перебоях предупредили аэропорты Лондона Гатвик и Лондон-Сити. British Airways также уведомила пассажиров о возможных задержках, а авиакомпания easyJet отменила несколько рейсов.

"Это вновь ставит под вопрос устойчивость систем NATS и демонстрирует необходимость принятия решительных мер для предотвращения повторения подобных сбоев", - заявили в easyJet.

Это не первый сбой в работе аэропортов Великобритании. Утром 8 сентября масштабный сбой в системе авиасообщения Великобритании привел к отмене не более 2,1 тыс. рейсов и повлиял на планы более 300 тыс. пассажиров. Инцидент затронул более 15 аэропортов Великобритании, включая аэропорты Лондона, а также воздушные гавани Манчестера, Лутона и Эдинбурга. Тогда NATS заявила, что этот сбой в работе аэропортов ранее в сентябре произошел из-за ошибки в программном обеспечении системы, а не из-за вмешательства извне. Эксперты пришли к выводу, что инцидент не был следствием кибератаки или саботажа.

В итоге NATS пришлось ввести ограничения на всей территории Великобритании и перезапустить Национальную систему управления воздушным пространством.