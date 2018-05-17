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    Новый глава Каталонии вступил в должность

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Ким Торра, избранный на пост главы женералитета каталонским парламентом, в четверг принес присягу и официально вступил в должность.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В своей короткой речи он заявил, что "будет исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом". При этом в клятве Торра не упомянул о верности ни главе государства королю Фелипе VI, ни конституции Испании. Такую же формулировку произнес его предшественник на этом посту Карлес Пучдемон при вступлении в должность в 2016 году.

    На церемонии не присутствовали представители испанского правительства.

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