Новые власти Сирии назначили министром иностранных дел Асаада Хасана аш-Шибани

Новые власти Сирии назначили Асаада Хасана аш-Шибани министром иностранных дел.
Как передает Report об этом говорится в заявлении командования объединенных сил вооруженной оппозиции, установившей контроль над Сирией.
Хасана аш-Шибани будет исполнять свои обязанности во временном правительстве.
Аш-Шибани родился в провинции Эль-Хасака в 1987 году. Он переехал со своей семьей в Дамаск, где в 2009 году окончил Колледж искусств и гуманитарных наук по отделению английского языка и литературы.
Аш-Шибани присоединился к сирийской революции с момента ее начала в 2011 году, участвовал в создании Сирийского правительства спасения и основал Департамент по политическим вопросам. Занимался гуманитарной деятельностью и установил отношения с Организацией Объединенных Наций и ее агентствами, а также способствовал гуманитарной работе на северо-западе Сирии.
В 2022 году получил степень магистра политологии и международных отношений в Турции.