Новоизбранный генсек ООН посетит Россию

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 24 ноября примет в Москве новоизбранного генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, на повестке дня встречи - вопросы усиления центральной координирующей роли ООН в международных делах, повышения эффективности работы организации, в том числе - в борьбе с терроризмом.

Стороны также обсудят вопросы разрешения острых кризисных ситуаций в Сирии и Украине.

Напомним, в октябре бывший премьер-министр Португалии А.Гутерреш был избран на пост генсека ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. На этом посту он сменит Пан Ги Муна.