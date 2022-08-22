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Новая Зеландия расширила санкции в отношении России

Новая Зеландия расширила санкции в отношении России Власти Новой Зеландии расширили санкции в отношении России.
Другие страны
22 августа 2022 г. 13:15
Новая Зеландия расширила санкции в отношении России

Власти Новой Зеландии расширили санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

Глава новозеландского МИД рассказала, что в санкционный список включили 48 человек и одну компанию. Имена граждан, попавших под рестрикции, пока не называются.

"Санкции основываются на предыдущих мерах и направлены против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в Донецкой и Луганской областях", — заявила Махута.

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