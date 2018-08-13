Норвежский министр ушел в отставку после отпуска в Иране

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министр по делам рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг оставил свой пост после того, как провел отпуск в Иране, не проинформировав заранее правительство и нарушив правила безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, новым министром рыболовства в назначен Харальд Том Несвик.

Местные СМИ сообщают, что П.Сандберг во время отпуска в июле этого года вместе с подругой, 28-летней норвежкой иранского происхождения, побывал в Иране. Он проинформировал министерство и правительство о своей поездке лишь спустя два дня после прибытия в Иран. Согласно информации министерства рыбного хозяйства, глава ведомства планировал провести отпуск в Турции.

Еще одним нарушением правил безопасности стало и то, что в эту поездку министр взял с собой рабочий мобильный телефон. Сейчас аппарат передан для проверки полиции госбезопасности.