Норвегия сообщила ФБР о фальсификации заявки на выдвижение Трампа на премию мира

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Полиция Норвегии запросила помощи ФБР США в расследовании дела о подаче сфабрикованной заявки на выдвижение главы Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС,The Washington Post заявил директор Норвежского нобелевского института Улав Ньёльстад.

Ранее он сообщил Норвежской государственной телерадиокомпании, что у сотрудников института есть веские основания полагать, что Трампа два года подряд номинировали на премию мира по подложным документам.