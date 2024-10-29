Норвегия с союзниками профинансирует предоставление Румынией ПВО Patriot Украине

Норвегия вместе с союзниками предоставит почти 120 млн евро, чтобы Украина смогла получить систему ПВО Patriot от Румынии.

Норвегия вместе с союзниками предоставит почти 120 млн евро, чтобы Украина смогла получить систему ПВО Patriot от Румынии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

По его словам, Норвегия выделит 118 млн евро на проект, по которому союзники, в том числе США и Германия, профинансируют предоставление Румынией Украине еще одной системы Patriot.

"Российские атаки продолжаются непрерывно, и Украине нужно больше ПВО для защиты гражданского населения. ПВО для Украины – это приоритетная сфера для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине получить новую систему Patriot", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи на поддержку энергетической инфраструктуры страны в размере 250 млн евро.