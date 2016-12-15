Нобелевский лауреат по экономике Томас Шеллинг скончался на 96 году жизни

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В США в возрасте 95 лет ушел из жизни экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Томас Шеллинг.

Как передает Report, об этом сообщает TheNewYorkTimes.

Информацию о его смерти подтвердил его коллега по Университету штата Мэриленд Ричард Зекхаузер.

Шеллинг скончался 13 декабря в своем доме в городе Бетесда штата Мериленд.

Шеллинг получил Нобелевскую премию за свою работу по «расширению понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр» в 2005 году.