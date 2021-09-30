Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным брас

Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал BFM TV.

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не пришел на заключительное заседание. Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. На кампанию было истрачено более 42 млн евро вместо допустимых по закону 22 млн евро.