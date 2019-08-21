Николас Мадуро объяснил переговоры с властями США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что чиновники его правительства с его ведома имеют контакты с представителями США.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается на странице в Twitter пресс-службы администрации президента страны.

"Николас Мадуро подтвердил, что несколько месяцев правительство Боливарианской Республики поддерживает контакты с представителями правительства США "с его разрешения", - говорится в заявлении.

Ранее американские СМИ распространили информацию, что администрация США ведёт секретные переговоры с главой Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо о гарантиях окружению Мадуро в случае его отстранения от власти.