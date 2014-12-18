​В Нигерии боевики похитили 185 человек

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили по меньшей мере 185 человек, в том числе женщин и детей, во время нападения на населенный пункт Гумсури на северо-востоке страны.

Как передает Report, такие уточненные данные приводят силовые структуры Нигерии.

По сведениям представителей местных властей, экстремисты увезли своих пленников в лесной массив Самбиса, где находится одна из крупнейших баз "Боко Харам".

Также сообщается, что в результате нападения были убиты 35 человек.