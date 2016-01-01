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    ​Нидерланды приступили к председательству в Европейском Союзе

    В июле Нидерланды передадут председательство в ЕС Словакии

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января  Нидерланды на полгода приняли  председательство в Совете Европейского Союза.

    Как сообщает Report, председательство в ЕС перешло от Люксембурга к Нидерландам. Председателем Совета ЕС на этот период будет премьер-министр страны Марк Рютте.

    В качестве основных приоритетов своего председательства, Нидерланды наметили создание рабочих мест, экономический рост и конкурентоспособность, активизация защиты прав всех граждан, создание энергетического союза ориентированного на будущую политику в сфере климатических изменений, и т.д.

    В июле Нидерланды передадут председательство в ЕС Словакии.

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