​Нидерланды приступили к председательству в Европейском Союзе

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С 1 января Нидерланды на полгода приняли председательство в Совете Европейского Союза.

Как сообщает Report, председательство в ЕС перешло от Люксембурга к Нидерландам. Председателем Совета ЕС на этот период будет премьер-министр страны Марк Рютте.

В качестве основных приоритетов своего председательства, Нидерланды наметили создание рабочих мест, экономический рост и конкурентоспособность, активизация защиты прав всех граждан, создание энергетического союза ориентированного на будущую политику в сфере климатических изменений, и т.д.

В июле Нидерланды передадут председательство в ЕС Словакии.