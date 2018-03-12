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    New York Times: Трамп готовит план по урегулированию палестино-израильского конфликта

    Данный план в скором времени будет представлен общественности самим президентом США Дональдом Трампом© Fox News

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа находится на финальной стадии подготовки плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

    По сведениям издания, данный план в скором времени будет представлен самим Д.Трампом.

    Чиновники указывают, что самый серьезный вызов для Белого дома заключается в том, чтобы документ не признали "мертворожденным" сразу после публикации из-за протестов со стороны палестинцев и нестабильной политической обстановки в Израиле.

    Правительство США последние пару месяцев неоднократно говорило о том, что готовит новые предложения, нацеленные на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

    Источник сообщает, что президент США надеется на реализацию данного плана и попытки урегулировать ближневосточный кризис.

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