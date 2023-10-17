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Нетаньяху: Атака ХАМАС для Израиля намного страшнее терактов 11 сентября в США

Нетаньяху: Атака ХАМАС для Израиля намного страшнее терактов 11 сентября в США Проникновение 7 октября в Израиль радикалов из палестинской группировки ХАМАС, приведшее к гибели многих израильтян, значительно более крупная катастрофа в масштабах страны, чем теракты 11 сентября 2001 года в США.
Другие страны
17 октября 2023 г. 21:23
Нетаньяху: Атака ХАМАС для Израиля намного страшнее терактов 11 сентября в США

Проникновение 7 октября в Израиль радикалов из палестинской группировки ХАМАС, приведшее к гибели многих израильтян, значительно более крупная катастрофа в масштабах страны, чем теракты 11 сентября 2001 года в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в еврейское государство.

Действия хамасовцев он в очередной раз сравнил с преступлениями нацистов и террористов из организации "Исламское государство" и выразил мнение, что главная цель ХАМАС - "убить как можно больше евреев". "Они бы убили каждого из нас, если бы могли. У них просто нет возможностей, но они убили огромное число - 1 300 мирных жителей. Что по американским меркам сравнимо с многими, многими, многими 11 сентября", - полагает Нетаньяху.

"Так что, очевидно, мы должны принять меры, чтобы победить ХАМАС и сделать так, чтобы это не повторилось. Но это не только наша битва, это общая битва. Борьба цивилизации с варварством", - считает израильский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: “HƏMAS hücumu 11 sentyabrdan daha böyük fəlakətdir”

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