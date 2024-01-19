Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания операции в секторе Газа, и эту позицию он объяснил США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press

"Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он сказал, что довел до сведения американцев эту позицию", - комментирует слова премьера агентство.

"По любым будущим договоренностям Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это противоречит идее суверенитета. И что мы можем сделать? Премьер-министру нужно уметь сказать "нет" нашим друзьям", - отметил Нетаньяху.

При этом, по информации The Times of Israel, Нетаньяху отметил, что подобная политика не помешает Израилю продолжить улучшать отношения с арабскими государствами.