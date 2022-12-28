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Нетаньяху: Новый кабмин Израиля продолжит противодействие ядерной программе Ирана

Нетаньяху: Новый кабмин Израиля продолжит противодействие ядерной программе Ирана Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что новый Кабмин Израиля продолжит работу над ликвидацией ядерной программы Ирана для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 15:32
Нетаньяху: Новый кабмин Израиля продолжит противодействие ядерной программе Ирана
Биньямин Нетаньяху

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что новый Кабмин Израиля продолжит работу над ликвидацией ядерной программы Ирана для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом Нетаньяху написал в Twitter.

По его словам, новое правительство также будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах.

Присяга нового кабинета Израиля назначена на 29 декабря.

Ранее Нетаньяху, одержавший в составе правой коалиции победу на парламентских выборах, попросил президента Израиля Ицхака Герцога дать больше времени на формирование Кабмина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе ежегодной конференции J Street, что Штаты продолжат поддерживать Израиль, несмотря на резкие разногласия с новым правительством страны, которое возглавил премьер-министр Нетаньяху.

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Версия на английском языке Netanyahu says Israel's new cabinet will continue to counter Iran's nuclear program

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