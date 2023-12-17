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Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС Израиль продолжит свою политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и добиться решительной победы над террористами.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 04:42
Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

Израиль продолжит свою политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газа, и добиться решительной победы над террористами.

Как передает Report со ссылкой на издание Yedioth Ahronoth, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции c членами чрезвычайного военного кабинета - министром обороны Йоавом Галантом и бывшим главой Минобороны Бени Ганцем.

"Военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для достижения победы. Только оно приведет к освобождению всех наших пленных. Без этого у нас ничего не получится", - сказал Нетаньяху.

В свою очередь министр обороны также подчеркнул важность продолжения Израилем военного давления на ХАМАС. По его словам, если бы военные не приложили никаких усилий, то "ничего бы не произошло". "Мы могли бы ждать месяцами, и никто из заложников не вернулся бы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: “İsrail HƏMAS-a maksimum hərbi təzyiq göstərməyə davam edəcək”

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