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    Нетаньяху: США перенесут посольство в Иерусалим до конца этого года

    Это заявление он сделал во время официального визита в Индию

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца года.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на CNN сообщила Газета.ру.

    Это заявление он сделал во время официального визита в Индию.

    При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее говорил, что перенос посольства займет больше года.

    По его словам, необходимо получить место, составить план строительства, получить все необходимые разрешения и построить здание.

    Но если прогноз Нетаньяху сбудется, из этого следует, что США не будут ждать окончания строительства нового здания, а воспользуются двумя существующими консульскими строениями с Иерусалиме, приспособив одно из них под посольство.

    Ранее Нетаньяху заявил, что еще несколько стран, помимо США, хотят перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

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