Нетаньяху: решение маркировать поселенческие товары не страшно Израилю

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Решение европейских властей ввести особую маркировку товаров, производимых Израилем на оккупированных территориях, не подорвет экономику еврейского государства, но ударит по тысячам палестинцев, работающих в поселениях, сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Директива Еврокомиссии запрещает странам ЕС использовать клеймо "сделано в Израиле" на товарах, произведенных в поселениях Западного берега реки Иордан, на Голанских высотах или в Восточном Иерусалиме, и требует ясно указывать их происхождение, превращая их, как считают израильтяне, в удобную мишень для бойкотов и иных протестных акций.

"Израильская экономика сильна и это переживет. Пострадают как раз те палестинцы, которые работают на израильских предприятиях. Евросоюзу должно быть стыдно", — прокомментировал инициативу Нетаньяху.

"Решение ЕС является примером лицемерия и двойных стандартов, оно применяется только к Израилю, а не к участникам 200 других конфликтов по всему миру", — продолжил он.

МИД Израиля ранее предупредил, что решение ЕС может иметь негативные последствия как для двусторонних отношений, так и перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Развитие сети еврейских поселений Западного берега и Восточного Иерусалима, где живут уже порядка 500 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и основным препятствием для возобновления мирного процесса с палестинцами.