Непризнанное правительство Ливии призывает к срочной мобилизации

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Непризнанное правительство Ливии, заседающее в столице Триполи, в воскресенье призвало к "срочной мобилизации" вооруженных сил против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как говорится в заявлении непризнанного правительства, "офицеры, солдаты… и все служащие сил безопасности, а также революционеры должны мобилизоваться" против ИГ.

Данный призыв последовал за атакой террориста-смертника на КПП в населенном пункте Дафния на северо-западе Ливии, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, еще семеро получили ранения.

Как сообщалось ранее, в воскресенье террорист-смертник направил начиненную взрывчаткой машину в один из главных контрольно-пропускных пунктов на западе Мисураты. Несколько автомобилей и близлежащих магазинов также пострадали от взрыва. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ. Исламисты также сообщили имя смертника, совершившего теракт — Абу Вахиб аль-Тунси (Abu Wahib Al-Tunsi).

Подобная террористическая атака является уже второй за последние десять дней. 21 мая двое военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате атаки террориста-смертника на КПП на юге Мисураты.