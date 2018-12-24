Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Брюсселе. Он выстрелил несколько раз в ресторан в центре города.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом говорится в заявлении городской прокуратуры.

По имеющейся информации, на месте происшествия полицейские нашли следы трёх пуль.

Пострадавших в результате стрельбы нет.

Мотив нападения стрелка пока неизвестен.