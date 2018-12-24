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    Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

    На месте происшествия полицейские нашли следы трёх пуль

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Брюсселе. Он выстрелил несколько раз в ресторан в центре города.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом говорится в заявлении городской прокуратуры.

    По имеющейся информации, на месте происшествия полицейские нашли следы трёх пуль.

    Пострадавших в результате стрельбы нет.

    Мотив нападения стрелка пока неизвестен.

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