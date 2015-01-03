Неизвестные похитили более 40 человек на северо-востоке Нигерии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей похитила более 40 человек в ходе нападения на деревню на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Нападение произошло в населенном пункте Малари (Malari) в среду. "Люди в страхе выбегали из своих домов, но они (вооруженные люди) предупредили, что все должны им подчиняться… Они забрали с собой более 40 молодых людей, в основном, в возрасте от 15 до 23 лет. Сейчас в нашей деревне не осталось больше молодых", — заявил агентству свидетель произошедшего Мохаммед Зарами (Mohammed Zarami).

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся. Местные жители и источники в правоохранительных органах утверждают, что за нападением стоят боевики радикальной группировки "Боко Харам", регулярно совершающие нападения в этом регионе страны.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили свыше 270 нигерийских школьниц и теперь угрожают дестабилизацией всего региона. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, однако правительство страны отказалось. На данный момент 57 школьниц воссоединились со своими семьями, 219 остаются в заложниках у боевиков.