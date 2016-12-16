Нечирван Барзани: Мы располагаем десятками документов, свидетельствующих о помощи официального Багдада РПК

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Мы заявили им, что располагаем десятками документов, свидетельствующих о помощи официального Багдада РПК".

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом на организованной в американском Университете Дьюка конференции заявил глава автономного правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани.

Отвечая на вопросы о торговых связях между Турцией и курдской автономией на севере Ирака, существовании РПК в иракском регионе Синджар, ситуации на севере Сирии и переговорах, проведенных за короткое время с центральным правительством Ирака, он сказал: "Мы обсудили с правительством Ирака и со всеми сторонами вопрос РПК и представили им имеющиеся у нас десятки документах о помощи официального Багдада РПК. Доводим до сведения центрального правительства Ирака, что эта политика неверная и не принесет никому пользы. Наши связи с Турцией на нормальном уровне. На протяжении долгих лет Турция протягивала нам руку помощи, когда в регионе возникали проблемы".

Н.Барзани сказал, что террористическая группировка РПК пытается узаконить себя на севере Ирака: "Источником нарушения там стабильности также является РПК".

Н.Барзани добавил, что они выступают против существования РПК в Синджаре.