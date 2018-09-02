Не менее 11 человек пострадали во время демонстраций в германском Хемнице

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек пострадали во время демонстраций, прошедших в субботу в германском городе Хемниц (федеральная земля Саксония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привели местные власти.

Спасательная служба выезжала на место различных инцидентов 17 раз. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Неонацисты вечером напали на группу членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые участвовали в акции против ксенофобии. Политики из Марбурга (федеральная земля Гессен) направлялись в автобус, который должен был доставить их домой. Радикалы уничтожили флаги СДПГ и применили физическое насилие в отношении некоторых участников группы.

В то же время, по данным полиции, большинство демонстрантов вело себя мирно. "Мы держим ситуацию под полным контролем", - сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее полиция германской федеральной земли Саксония объявила о завершении всех крупных демонстраций.

"Демонстрация "Сохранить мир - защитить демократию" на площади Йоханнисплац сейчас завершена. Тем самым все крупные мероприятия сегодняшнего дня в Хемнице закончены", - говорится в сообщении саксонской полиции в Twitter.