Не менее 10 человек стали жертвами атаки боевика-смертника в Камеруне

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на севере Камеруна. Как передает Report, об этом Синьхуа сообщили военные источники.

Взрыв произошел в городе Фотоколь на северной границе с Нигерией.

Террористы радикальной группировки "Боко Харам" стоят за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Кампания направлена на уничтожение боевиков, принадлежащих к этой группировке.