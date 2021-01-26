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Названо имя нового госсекретаря США

Названо имя нового госсекретаря США Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы госдепа
Другие страны
26 января 2021 г. 21:44
Названо имя нового госсекретаря США
Тони Блинкен

Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы госдепа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США.

Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

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