Названы самые разрушительные природные катастрофы 2019 года

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В уходящем 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, прямые убытки от каждой из которых превышают 1 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах международной гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более 10 млрд. долларов каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись в уходящем году на США, Японию, Китай и Индию.

Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американской штате Калифорния - 25 млрд. долларов США. При подсчетах потерь специалисты Christian aid учитывали страховые выплаты и иные прямые компенсационные платежи пострадавшим людям и компаниям.

На второй позиции с потерями в размере 15 млрд. долларов оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун "Хагибис". Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном "Факсай", то сумма достигнет 24 млрд. долларов.

На третьей позиции по размеру убытков - 12,5 млрд. долларов - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в 12 млрд. долларов разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с 11,4 млрд. долларов замыкает ураган "Дориан", обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в 10 млрд. долларов, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун "Лекима" Китаю.

Убытки Ирана от наводнений в марте-июне оцениваются в 8,3 млрд. долларов. Тропический шторм "Имельда", обрушившийся на американский штат Техас в сентябре, привел к убыткам в размере 8 млрд. долларов. Майский циклон "Фани" причинил Индии и Бангладеш ущерб в 8,1 млрд. долларов.

Наибольшее число погибших в результате стихийного бедствия в 2019 году отмечено на севере Индии в результате наводнений: там зарегистрировано 1,9 тысяч жертв.

Для Африки наиболее разрушительным стал тропический циклон "Идай", который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения. В результате погибли 1,3 тысяч человек, стихия привела к сильным разрушениям. Больше других пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон "Идай" стал одним из самых разрушительных в современной истории Южного полушария, и нанес ущерб в размере 2 млрд. долларов.

В целом, отмечает Christian aid, уходящий 2019 год стал одним из самых неспокойных с точки зрения природных катаклизмов, нарушив нормальную жизнь десятков миллионов людей и вызвав огромный экономический ущерб.